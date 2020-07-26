الصحة عمر كوستي وعبد الكريم من الهلال مصابان بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ذكر تقرير وزارة الصحة ان اللاعبين محمد ادم عبد الكريم وعمر كوستي من الهلال مصابان بكورونا بجانب ثلاثة لاعبين من توتي على رأسهم محمد الجيلي.
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