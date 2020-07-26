رئيس الوزراء يلتقي ولاة الولايات المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يلتئم اليوم الأحد لقاء لرئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بولاة الولايات المدنيين. وسيستعرض اللقاء طبقاً لتعميم صحفي صادر عن إعلام مجلس الوزراء موجهات العمل ومهام إكمال أجهزة الحكم المدني. وسيؤدي الولاة الجدد القسم يوم الاثنين بالقصر الجمهوري.

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