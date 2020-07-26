تعرف على القائمة النهائية لوحدة الاهلة بقيادة الخندقاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتمد نهار اليوم تنظيم وحدة الاهلة قائمته النهائية والتي ضمت

1_ الدكتور صابر شريف للرئاسة

2 _ وعبد الرحمن الصديق نمر نائبا له

3– مولانا صلاح عبد القادر امينا عاما

4_ شوقي بدوي امينا للمال

5- العقيد م محمد علي الاعيسر ممثلا للانشطة

6- كابتن نادر منصور ممثلا لقدامي اللاعبين

7- ناهد بشير ممثلا للمرأة.

8- السيد فؤاد صالح عضوا

9- الدكتور امجد الكنز عضوا

10- السيد محمد عبد العزيز عضوا

11- الدكتورة فاتن شرف الدين عضوا

12- السيدة نفيسة قسم السيد عضوا

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