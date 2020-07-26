رئيس هيئة الأركان يتفقد الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض

تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان لدى وصوله اليوم مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يرافقه نائب رئيس هيئة الأركان وعدد من قادة الوحدات العسكرية، حيث كان في استقباله اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير المخابرات العامة.
وتفقد رئيس هيئة الاركان والوفد المرافق له دروة جبل كردفان والميادين والسكنات استعدادا لاستضافة الولاية لمهرجان الرماية القومي.
ووقف على جاهزية الفرقة للمهرجان، حيث استمع إلى تقرير مفصل من المهندس الميداني للمهرجان حول المطلوبات والجاهزية، ووجه بحسب سونا، بالإسراع في تكملة الأعمال والإنشاءات المتبقية.
الجدير بالذكر أن المهرجان تشارك فيه كل الوحدات العسكرية بالسودان ويشرفه رئيس مجلس السيادة ووفد من الحكومة الاتحادية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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