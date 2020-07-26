الجبهة الثورية تطالب بمراجعات تخفف التوتر في الولايات

أكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية في بيان أمس، موافقتهم المشروطة على تعيين الولاة المدنيين ، وأشار الى التحديات التي صاحبت اختيار الولاة.

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ودعا الى ضرورة إجراء مراجعات ملحة لتخفيف حدة التوتر في الولايات، واضاف بحسب صحيفة السوداني: صاحبت عملية تعيين الولاة المدنيين منذ البداية تحديات كبيرة، انتبهت إليها الجبهة الثورية، فدعت الى ضرورة إجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة، واتباع معايير واضحة في اختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة، الكفاءة، القدرات العلمية و الادارية الملائمة للمنصب، القبول الشعبي والبعد عن الحزبية الصارخة..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)