“الأمة القومي” يتوعد الولاة المنتمين له بالفصل حال لم يستجيبوا للانسحاب

كشف نائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر في مقابلة تلفزيونية، عن انه في حال عدم استجابة الولاة المعينين والمنتمين لحزبه لقرار الحزب بالانسحاب فإن (الامة) سيسحب عضويته منهم وسيمثلون أنفسهم.

وابان ناصر بحسب صحيفة السوداني، أن حزبه قدم رأيه كتابة لرئيس الوزراء حول نهج تعيين الولاة، مشيراً الى نصحهم حمدوك بأن يكون التعيين وفقا للأسس والمبادئ بعيدا عن المحاصصة، مشيراً إلى أنهم طالبوا حمدوك بتفعيل القانون الولائي وفك تجميده، ليمارس الولاة أعمالهم ضمن إطار قانوني.

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وأضاف ناصر أن الحزب قدم لرئيس الوزراء مسودة للقانون الولائي – ليتم سنه قبل اتخاذ خطوة التعيين – وأن الأخير أشاد بالمسودة ومع ذلك لم يعمل بها .. واعرب برمة عن خشيته أن يمارس الولاة سلطتهم دون سند وتشريع قانوني ولائي مما قد يوقع مشاكسات بينهم ومواطني تلك الولايات، ويؤكد أن شكاوى عدة وصلت للحزب من الوﻻيات تتعلق بغياب هيبة الدولة هناك بسبب غياب قانون يسير الأوضاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)