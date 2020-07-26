مواطن يلقي مصرعه بسبب الخروف

دونت شرطة محلية بارا بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر قيام أحد اصحاب المواشي بضرب مواطن بعصا على رأسه مسبباً وفاته.

Advertisements

وقامت على إثرها الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل جثمان المجني عليه إلى المشرحة.

وبحسب صحيفة الدار، قام الطبيب بتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لأسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية، كما ألقت الشرطة القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)