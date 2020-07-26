حريق في تانكر يؤدي لوفاة مواطن بكرري

التاريخ: 26-يوليو-2020
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تلقت شرطة المهدية بكرري بلاغاً من أحد المواطنين، أفاد في بلاغه بأن حريقاً شب في تانكر بنزين أثناء تفريغه بإحدى الطلمبات وبالاتصال بشرطة الدفاع المدني تحركت الشرطة إلى مكان الحادث، ليتم إبعاد المواطنين من مكان الحريق.
وقام أفراد الدفاع المدني باستخدام المواد الخاصة بالحريق وأدى ذلك إلى وفاة أحد المواطنين، وحول جثمانه إلى المشرحة، وبحسب صحيفة الدار، باشرت الأدلة الجنائية في تدوين أسباب الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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