مياه الخرطوم: ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية

التاريخ: 26-يوليو-2020
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أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن ارتفاع مفاجئ في مستويات الأنهار الثلاثة، مما أدى لانخفاض إنتاجية المياه النقية في عدد من المحطات خاصة محطة تنقية مياه بحري، مبيناً أن العمل جارٍ لرفع المنصات المائية بالمحطات.
وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، إن ارتفاع العكارة في المياه من “3000” ألف وحدة إلى “14” ألف وحده بصورة مفاجئة قلل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوهاً إلى أنّ أكثر المناطق تاثراً أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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