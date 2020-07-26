نجاة مواطن بعد دفعه من سطح فندق بالخرطوم

أنقذت العناية الإلهية أحد الشباب من الموت المحقق وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بدفعه من سطح فندق بالخرطوم، إلا أنه سقط على مظلة بالطابق الأرضي.

Advertisements

وتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإسعاف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن خلال التحريات بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن المجني عليه والمتهم كانا في سطح العمارة ودار بينهما نقاش حول مبلغ مالي مما أدى إلى قيام المتهم بدفع صديقه من سطح الفندق بالعمارة بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)