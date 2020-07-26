التاريخ: 26-يوليو-2020
0 مشاهدة
أنقذت العناية الإلهية أحد الشباب من الموت المحقق وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بدفعه من سطح فندق بالخرطوم، إلا أنه سقط على مظلة بالطابق الأرضي.
وتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإسعاف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ومن خلال التحريات بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن المجني عليه والمتهم كانا في سطح العمارة ودار بينهما نقاش حول مبلغ مالي مما أدى إلى قيام المتهم بدفع صديقه من سطح الفندق بالعمارة بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة مواطن بعد دفعه من سطح فندق بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.