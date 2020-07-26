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الأحد 26 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس إن بيان الاتحاد الأفريقى حول اجتماعات سد النهضة جاء متوافقا مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.
وأكد وزير الرى السودانى فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.
كان الاتحاد الأفريقي قد أكد أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
كما وجه الاتحاد الأفريقى دعوة لمصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزير الري: نتطلع لجولة تفاوض حاسمة حول سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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