حركة مناوي تفتتح مكاتبها في ولايتي الجزيرة وسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت حركة وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي عن اكتمال هياكل مكاتبها في ولايتي الجزيرة وسنار، .وقال القيادي في الحركة محمد علي محمدو لـ”الجريدة” إن المؤتمرات التنظيمية شهدت عمل ديمقراطي كبير، لا سيما التمثيل لجميع محليات الولايات المعنية من خلال التنوع في هياكل المكاتب.

وأكد محمدو إن الحركة ستواصل حراكها لتنشيط العمل التنظيمي ليشمل جميع ولايات السودان التي تتمتع فيها بعضوية كبيرة، وذلك لإنجاز مشروع التحرير العريض الذي تطرحه الحركة وفق مشروع الثورة السودانية، الذي يتشق مع أهداف ومبادئ الحركة . (الجريدة)

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