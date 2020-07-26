عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 26 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مقتل 66 مواطناً في هجوم على مستري بغرب دارفور

الأوروبي : مشروعنا في السودان لا ينطوي على تحويل اى اموال إلى مكتب رئيس الوزراء

رئيس الإتحاد النسائي لـ(الجريدة): مرشحنا لولاية الخرطوم رفِضت لأنها امرأة

جعفر خضر : تجربة اختيار والي القضارف هي النموذج الأفضل

النيابة تلقي القبض على متهمين في قضية شهداء 28 رمضان

ولاة الولايات يلتقون حمدوك ويؤدون القسم بـ (الإثنين)

جهات عليا توقف بيع 13 عربة تتبع لصندوق الاسكان والتعمير

اضراب اختصاصيي المختبرات (ألترا لاب) يدخل يومه الثاني

حركة مناوي تفتتح مكاتبها في ولايتي الجزيرة وسنار

مجموعة الأصم تتمسك باستمرار شراكة المهنيين مع قوى الحرية والتغيير

التيار

الأمين العام لديوان الزكاة يكشف عن تحقيق الديوان الربط المقرر له

وكيل جامعة القرآن والملحق الديني التركي يبحثان التعاون المشترك

غرفة المصدرين : تهاجم الإدارة الإقتصادية بالدولة

السودان يتطلع لجولة حاسمة في مفاوضات سد النهضة

مديرالشرطة يتفقد سير العمل بدائرة الأجانب بالجوازات والهجرة

الصيحة

(يوربايشن تايمز): الغضب الشعبي يُمهِّد لعودة الحرس القديم

تجمُّع المهنيين ينسحِب من هياكل “الحرية والتغيير”

الأمة القومي: مرشّحو الحزب ملتزمون بقراره وسينسحبون

(فورن بولسي): صراع دولي حول المبعوث الأممي للسودان

الجبهة الثورية تدعو لمراجعة تعيينات الولايات

ضبط مُتّهمين.. و(94) شاهداً في قضية شهداء (28 رمضان)

الانتباهة

ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ يوضح ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﺣﻤﺪﻭﻙ

ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﻀﺒﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‏( 3 ‏) ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺣﺸﻴﺶ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺎﻷﺣﺪ

ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺿﺒﺎﻁ ‏( 28 ‏) ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﻫﺒﻮﻁ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ

أخبار اليوم:

تجمع المهنيين ينسحب من هياكل الحرية والتغيير

الصحة: تسجيل (83) اصابة جديدة وشفاء(35) وحالتي وفاة بالكورونا

القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان

مديرالشرطة يتفقد سير العمل بدائرة الأجانب بالجوازات والهجرة

ولاة الولايات المدنييين يؤدون القسم بالاثنين

السوداني

تحالف وإعلان سياسي مرتقب بين الحلو وتجمّع المهنيين

المهدي لـ”السوداني”: البشير عرض عشرة مليون دولار لدعمه في الانتخابات

الأمّة القومي يتوعّد الولاة المنتمين له بالفصل حال لم يستجيبوا للانسحاب

مخاوف وسط أسر ضحايا تفجير السفارتين من انهيار التسوية مع السودان

“15” قتيلاً و”25جريحًا في هجوم مسلّح بإحدى محليات جنوب دارفور

الوطن

تجمع المهنيين يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير

مباحثات عسكرية سودانية أمريكية

الجبهة الثورية تدعو لمراجعة قرار تعيين الولاة المدنيين

القيادي بالحركة الشعبية التوم ابيني:سد النهضة له اثار كارثية على ولاية النيل الأزرق

الحرية والتغيير :الحكومة فشلت وفقدت المصداقية

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القوات المسلحة

رئيس هيئة الأركان يتفقد الفرقة 22 مشاة بغرب كردفان

زادنا : ندعم الاقتصاد الوطني و نعمل تحت رقابة المالية

السودان يتطلع لجولة حاسمة في مفاوضات سد النهضة

القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان

النيل الدولية

مسؤول أمريكي: نحرص على استكمال إجراءات رفع السودان من قائمة «الإرهاب»

تجمع المهنيين ينسحب من هياكل «الحرية والتغيير»

قرار بوقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية

تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

ولاة الولايات المدنييين يؤدون القسم بالاثنين

القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان

اليوم التالي

السودان يسلم قيادة قوات شرق أفريقيا لرواندا في دورة جديدة

القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمها أنصار النظام البائد

رئيس هيئة الأركان يلتقي الملحق العسكري الأمريكي

رئيس هيئة الأركان يشيد بالعلاقات السودانية الأردنية

الخرطوم الوطني يواجه توتي في أول مباراة بعد جائحة “كورونا”

الصيني يعود لتدريبات المريخ والمسلمي في الخرطوم

آخر لحظة

أوكتاي يكشف علاقته بشقيق للبشير والجيش

(آخرلحظة) تنشر معلومات بشأن تعيين الولاة

توقيف أجانب شاركوا في احتجاجات بالخرطوم

(المهنيين ) يربك حسابات التغيير

مسلحون يغتالون 20 مواطناً بدارفور

صوت الأمة

مباحثات عسكرية بين السودان وأمريكا

تجمع المهنيين ينسحب من الحرية والتغيير

القبض على أجانب شاركوا في تظاهرات الجمعة

ترك يمهل الحكومة 48 ساعة لسحب ولاة كسلا والقضارف

حمدوك يلتقي الولاة الجدد اليوم تمهيدا لاداء القسم

المجهر

ﺗﺠﻤّﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻧﺒﺶ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺷﻬﺪﺍﺀ 28 ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ

ﻣﺼﺮﻉ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 40 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺠﻮﻡ ﺷﻨﻪ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﻀﺔ

“ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ” ﻳﻘﺒﻞ ﺭﺟﺎﺀﺍﺕ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻝ‏(4‏) ﺷﻬﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ

ﺃﻭﻛﺘﺎﻱ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

ﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﻛﺴﻼ ﺭﻓﻀﺎً ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺺ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

سونا

الفكي سليمان: اعلان الولاة المدنيين دعم لأداء السلطة التنفيذية

د.حمدوك يمتدح دور الأقباط في دعم قضايا الوطن

حمدوك يتلقى رسالة خطية من نظيره الإيطالي

الحرية والتغيير بغرب كردفان ترحب بتعيين الولاة المدنيين

العدل والمساواة تجدد دعمها المشروط لتعيين ولاة مدنيين

قفل كباري النيلين الابيض والازرق والمك نمر منتصف الليل

حمدوك يصدر قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة

جابر :مطالب اعتصام فتابرنو حقوق واجب علينا تنفيذها

وزير الخارجية المكلف يستقبل سفير مملكة السويد

مفرح يدعو أهالي فتابرنو للتسامح لبناء دولة الحرية والعدالة

دقلو يؤكد الشروع الفوري في تنفيذ مطالب اعتصام فتابرنو

اسماعيل تاج الأعتصامات مواصلة لسلمية الثورة المجيدة التي تتجدد

السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وزير الخارجية المكلف يستقبل سفير جمهورية اثيوبيا لدي السودان

الأمة القومي يعلن عدم مشاركته في مؤسسات الحكم الولائي المعلنة

شبكة الصحفيين تشيد بالتوافق حول اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين

الخبراء الاقتصاديون لقوى الحرية ينادون بالعدول عن السياسات الاقتصادية الراهنة

النيابة العامة: العثور علي مقبرةجماعيةيرجح انها تضم جثامين28 ضابطا

ورشة عمل الأطر القانونية للحكم اللامركزي تختتم أعمالها بمدني

جهاز المغتربين وجياد يبحثان التعاون المشترك لخدمة السودانيين بالخارج

الصحة الاتحادية تطلق حملة توعوية لثلاثة اشهر بالخرطوم والولايات

لجنة قضايالمفصولين تعسفياً تنظم ورشة المؤسسات غير الموجودة

منتصف أغسطس المقبل إفتتاح الميناء البري بالجزيرة

توزيع 2700 بطاقة لتعويضات المتضررين بسبب قفل الأسواق بالجزيرة

القوي السياسية والاحزاب والمنظمات بالشمالية ترحب بقرار تعيين الولاة المدنيين

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل على تهيئة بيئة العمل القرآني

توجيه باستئناف العمل باقسام مراكز الترخيص بولاية الخرطوم