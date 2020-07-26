عاجل.. السودان يبدأ استقبال فريق التخطيط للبعثة الأممية "يونيتامس"

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الأحد 26 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أفاد تقرير إخباري سوداني بوصول وفد مقدمة البعثة السياسية الأممية الجديدة إلى الخرطوم.
وأقرت الأمم المتحدة في الرابع من يونيو إنشاء البعثة الأممية "يونيتماس" بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتقدم المساعدة التقنية لعملية صياغة الدستور، ودعم تنفيذ جميع أحكام حقوق الإنسان والمساواة والمساءلة وسيادة القانون حسبما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر مطلعة أن اثنين من فريق التخطيط بالبعثة وصلا إلى مطار الخرطوم مساء السبت على أن يصل الباقون اليوم الأحد.
ويتكون الفريق من ثمانية أفراد، ومن المقرر أن تبدأ اجتماعاته مع الجانب الحكومي غدا الاثنين.
وستناقش البعثة الفنية مع مسؤولي الحكومة المهام الموكلة للبعثة سيما في قضايا دعم السلام والتحول الديمقراطي.
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