“أنصار الله” تبدي استعدادها التام للمشاركة في أي رد إيراني على أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت جماعة “أنصار الله” اليمنية، بيانا أبدت فيه استعدادها المشاركة في أي رد إيراني، على المضايقة الأمريكية التي تعرضت لها طائرة “ماهان” الإيرانية في الأجواء السورية، وأدت إلي إصابة عدد من ركاب الرحلة المتوجهة من طهران إلى بيروت.
ووصف المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، العمل بـ”العربدة الأمريكية”. وقال إن “التمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف، أن “اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية، اعتداء سافر وتجاوز للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل”.
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