متظاهرون يحرقون مبنى المحكمة ويهاجمون الشرطة في ولاية كاليفورنيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بقيام متظاهرين بإحراق المحكمة المحلية ومقر الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت شرطة منطقة أوكلاند بيانا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيه: “قام المتظاهرون بإضرام النار في محكمة مقاطعة ألاميدا”.

وأضاف البيان: قامت هذه العناصر غير المنضبطة بإلقاء قنابل حارقة على مركز الشرطة وحطموا النوافذ وشوهوا كل ما يتعلق بالسلطات في المنطقة”.

واندلعت الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق أثناء احتجازه في مايو/ أيار.