الهلال يدشن إعداده لبطولة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ▪️أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريبه الأول عصر اليوم السبت بملعب الجوهرة الزرقاء بحضور (20) لاعب. بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا

قبل بداية التدريب خاطب المدرب الوطني الفاتح النقر اللاعبين بضرورة الالتزام والانضباط في التدريبات ومن ثم وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح ضحايا كورونا. بعدها أخضع مدرب الأحمال فتحي بشير اللاعبين لتدريبات لياقة بدنية خفيفة لمدة ساعة بالجري حول الملعب وتفكيك العضلات. هذا وقد شهد المران مشاركة الحارس جمال سالم الذي وصل العاصمة الخرطوم مساء أمس قادماً من يوغندا

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