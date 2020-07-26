“معتقلي الرأي” يكشف تفاصيل مروعة عن معاملة سلمان العودة داخل السجن!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “معتقلي الرأي” الشهير على “تويتر” والمختص في أخبار المعتقلين في السجون السعودية، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة وهو داعية سعودي معروف داخل سجون ابن سلمان.

وقال الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الشيخ العودة تعرض لعدة انتهاكات حقوقية ابرزها ما عدده الحساب على النحو التالي..

– العزل الانفرادي

– تقييد اليدين والقدمين

– التسهير والحرمان من النوم

– تقديم الطعام له بكيس وهو مقيد اليدين

– العرض على محاكمات سرية

وأكد “معتقلي الرأي”، أن التواصل مع الشيخ سلمان العودة مقطوع تماماً منذ آخر اتصال اجره الشيخ مع عائلته والذي انتشر حينها كمقطع صوتي، مطالباً السلطات بالكشف فوراً عن مصير الشيخ العودة حملاً إياها مسؤولية سلامته وحياته.