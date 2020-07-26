شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جدد الهلال مطالبته لإدارة المنتخب الوطني بانضمام لاعبيه الي التدريبات استعداداً للمباريات القادمة في بطولة الدوري.

وقال مدير الكرة بالهلال الكابتن خالد الزومة انهم ينتظرون عودة اللاعبين الدوليين مشيراً الي انه تمت مخاطبة المسؤولين باتحاد الكرة من اجل اعادة اللاعبين خاصة في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وأوضح الزومة ان القانون يقف مع الهلال خاصة وانه لا توجد خلال الفترة الحالية اي استحقاقات للمنتخب الوطني وبالتالي ينبغي ان يعود اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق خاصة في ظل القرار الذي صدر مؤخراً باكمال الموسم بنظام التجمع وهو ما يفرض الاجتهاد من اجل الجاهزية الكاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزرق يطالب بعودة لاعبيه الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.