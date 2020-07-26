أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، امس السبت، عن صدور قرار من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء والنائب العام بحماية المواطنين بالقوة.
وقال دقلو خلال مخاطبته اعتصام مواطني قريضة بولاية جنوب دارفور على خلفية مقتل 16 شخص وجرح 27 آخرين في هجوم نفذته مجموعات مسلحة على منطقة ابدوس التابعة لقريضة؛ قال إن التفويض صدر قبل ساعات بعد اتصالات أجراها الوفد الزائر للمنطقة مع المركز والذي وقف على الأحداث ميدانياً.
وأضاف: “حتى لا يعتقد الناس أن القوات المشتركة مقصرة في أداء واجباتها تجاه حماية المواطنين”.
وأكد دقلو الشروع الفوري في تنفيذ القرار بتحرك القوات المشتركة اليوم “الأحد” برفقة وكيل نيابة، مؤكداً بحسب صحيفة أول النهار، أن دم الشهداء لن يضيع، وتعهد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة دون مجاملة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب احداث قريضة قرار بحماية المواطنين بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.