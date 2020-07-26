بسبب احداث قريضة قرار بحماية المواطنين بالقوة

أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، امس السبت، عن صدور قرار من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء والنائب العام بحماية المواطنين بالقوة.

وقال دقلو خلال مخاطبته اعتصام مواطني قريضة بولاية جنوب دارفور على خلفية مقتل 16 شخص وجرح 27 آخرين في هجوم نفذته مجموعات مسلحة على منطقة ابدوس التابعة لقريضة؛ قال إن التفويض صدر قبل ساعات بعد اتصالات أجراها الوفد الزائر للمنطقة مع المركز والذي وقف على الأحداث ميدانياً.

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وأضاف: “حتى لا يعتقد الناس أن القوات المشتركة مقصرة في أداء واجباتها تجاه حماية المواطنين”.

وأكد دقلو الشروع الفوري في تنفيذ القرار بتحرك القوات المشتركة اليوم “الأحد” برفقة وكيل نيابة، مؤكداً بحسب صحيفة أول النهار، أن دم الشهداء لن يضيع، وتعهد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة دون مجاملة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)