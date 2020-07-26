مخاوف وسط أسر ضحايا تفجير السفارتين من انهيار التسوية مع السودان

أبدى بعض أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998م مخاوفهم من انهيار مشروع تسوية تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر مع حكومة السودان لإغلاق القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية، وتصل الأحكام فيها إلى مليارات الدولارات.

وبحسب صحيفة السوداني، يعتقد أن اسر ضحايا المدمرة كول حصلوا على 70 مليون دولار لإنهاء هذا الملف غير أن تسوية قضية السفارتين اثبتت صعوبتها بسبب حجم الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأمريكية وعدد الضحيا وأسرهم.

وقتل حوالي 12 أمريكي في هذه التفجيرات التي يتهم السودان بالتورط في تنفيذها بسبب إيوائه في وقت سابق عناصر تنظيم القاعدة الذي تبنى الحادثة.

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ومنذ ذلك الوقت أفادت عدة تقارير أن أسر الضحايا الأفارقة خاصة الذين تحصلوا على الجنسية الأمريكية لاحقاً أبدوا سخطهم بسبب ضآلة المبلغ الذي خصص لعويضهم مقارنة مع القتلى من الأمريكان.

ونجحت هذه الفئة في اقناع بعض أعضاء الكونغرس خاصة من الديمقراطيين بتعطيل التسوية وعدم تمرير مشروع قانون مقترح يعيد للسودان حصانته السيادية ويحميه من أي مطالبات قضائية مستقبلاً متعلقة بالعمليات الإرهابية.

ويصر كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينيديز على زيادة مبلغ التعويض قبل أن يصوت في اللجنة لصالح مشروع القانون.

وأثار موقف مينيديز حفيظة المتحدثة باسم الضحايا الأمريكيين في تفجيرات السفارات اديث بارتلي التي وصفته “بالمهزلة”. وتصر الخارجية الأمريكية على أنه بالنظر إلى هشاشة وضع السودان المالي، فإنه لا يستطيع تحمل دفع أكثر من 335 مليون دولار، وأن الولايات المتحدة ليست مطالبة بتعويض الضحايا الدوليين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)