الطيران المدني تنفي ما تردد عن إغلاق المطار

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان صحة ما تردد عن إغلاق مطار الخرطوم لأسباب أمنية. وأكد مدير الطيران لمصادر أن الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولم يحدث أي تعديل في جدولة رحلات الطيران. وقال عدلان، ما يتردد عن إغلاق المطار شائعة. Advertisements وتناول في وسائل التواصل الاجتماعي أقاويل حول إغلاق المطار بالتزامن مع إغلاق الكباري تحسباً لتحركات عسكرية مضادة محتملة وأيضاً قيام بعض التيارات الدينية الرافضة لقرار وزير العدل الأخير فيما يخص التشريعات. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كانت لجنة أمن ولاية الخرطوم قد أعلنت إغلاق ثلاثة كباري بالخرطوم اعتباراً من مساء (الخميس) الماضية لدواعٍ أمنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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