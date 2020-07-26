نظامي يصيب لصاً من لصوص “آخر مكالمة” بالخرطوم

التاريخ: 26-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة أصاب نظامي لصاً من لصوص آخر مكالمة بالسوق المركزي الخرطوم، بطلق ناري لحظة نهب هاتفه الجوال وفر أكثر من (6) لصوص كانوا برفقة اللص المصاب محاولين نهب هاتف النظامي لحظة حديثه به. Advertisements وتم اقتياد اللص المصاب للقسم بدائرة الاختصاص وتحرير أورنيك (8) جنائي لتلقي العلاج المناسب ومنها تدوين بلاغ جنائي متعلق بالنهب. وفي الوقت ذاته اشتكى المواطنون بالمنطقة بحسب صحيفة السوداني الدولية، من كثرة اللصوص ونهب ممتلكاتهم حتى بالنهار من قبل لصوص آخر مكالمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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