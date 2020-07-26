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توجيه تهمة تقويض النظام الدستوري لخلية الطائف المسلحة

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التاريخ: 26-يوليو-2020

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توجيه تهمة تقويض النظام الدستوري لخلية الطائف المسلحة

 

وجهت نيابة الفساد تهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بالإضافة لتهمة أسلحة وذخيرة لخلية الطائف المسلحة التي تتبع للأمن الشعبي وتضم أكثر من (20) شخصاً تم ضبطهم داخل عقار بمنطقة الطائف شرق الخرطوم على خلفية معلومة وردت لقوات الدعم السريع بأن العقار به أسلحة وذخائر ومتفجرات وأحزمة ناسفة قابلة للتفجير.

 

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، داهمت قوات الدعم السريع العقار وعثرت فيه على أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وطبنجات وقرنيت وأجهزة ثريا ووسائل اتصالات حديثة بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بُعد تم وضعها كمعروضات في البلاغ.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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