اضراب اختصاصيي المختبرات (ألترا لاب) يدخل يومه الثاني

دخل اضراب اختصاصيي المختبرات الطبية لمعامل المجموعة المصرية ( الترا لاب) ومعامل المختبر مؤمنة يومه الثاني احتجاجا على عدم صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو وعدم زيادة المرتبات في ظل جائحة كورونا وزيادة تعرفة المواصلات .

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وقال اختصاصي مختبرات فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة، ان الاختصاصيين بألترا لاب يعيشون أوضاعاً سيئة لضعف مرتباتهم وأوضح أن أكثر من 80 % يتراوح بين 1500الى 2000 جنيه بينما تبلغ مرتبات 15 % منهم بين 2000 الى3000 جنيه و5% منهم اكثر من ثلاثة الف جنيه .

وانتقد المماطلة والتسويف التي تمارسها ادارة (الترا لاب) لعدم استجابتها للمذكرات التي تقدموا بها واستنكر لجوء ادارة الترا لاب الى ممارسة النقل التعسفي والانذارات للضغط على المشاركين في الاحتجاجات والاضرابات أو دفعهم لتقديم استقالاتهم .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)