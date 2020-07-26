جهات عليا توقف بيع 13 عربة تتبع لصندوق الاسكان والتعمير

علمت مصادر بأن جهات عليا في الحكومة تدخلت لايقاف بيع عربات تابعة لصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم عقب شروع ادارة التخلص بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم في بيعها.

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وأرجعت مصادر مطلعة ايقاف البيع لأن العربات التي كان مقرر بيعها غير مطابقة لشروط التخلص من العربات لأن مدتها لم تصل خمسة سنوات وفقاً قانون التخلص من الفائض وكشفت ذات المصادر، عن استدعاء مديرة التخلص من الفائض بوزارة المالية بولاية الخرطوم ومدير عام الوزارة الذي تم تكليفه مؤخرا عقب اقالة المدير العام السابق للوزارة بقرار من لجنة إزالة التمكين .

وكانت ادارة التخلص من الفائض قد اقامت دلالة تابعة لصندوق الاسكان والتعمير في العشرين من الشهر الجاري ونوهت ذات المصادر الى أن الدلالة تم تصديقها قبل مغادرة المدير العام السابق وتم ايقافها لتدخل جهات عليا في المرة الأولى قبل قيام الدلالة ، الا أن مديرة التخلص لجأت بحسب مصادر لصحيفة الجريدة، الى خداع المدير المكلف بان الدلالة مصدقة وتم ايقافها بسبب اجراءات الحظر لمواجهة جائحة كورونا، مما دفعه لاصدار توجيهات بقيام الدلالة وأردفت تفاجأ الجميع بان جهات عليا أوقفت البيع وألغت الدلالة للمرة الثانية ونوهت الى أن ذلك يؤكد وجود عدم شفافية ووضوح من قبل ادارة التخلص من الفائض لتزويدها المدير العام المكلف بمعلومات وصفتها المصادر بالمضللة ، وانتقدت عدم تغيير عضوية اللجنة لسنوات طويلة مما أكسبها علاقات مع بعض السماسرة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)