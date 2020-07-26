“ضغط من قبل رعاة الحرب المدمرة”… قطر ترد على تصريحات وزير الإعلام اليمني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ردت وزارة الخارجية القطرية، على تصريحات وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، والذي اتهم فيها الدوحة بانتهاج سياسات تتماشى مع أجندة جماعة أنصار الله ، من باب المكايدة وتصفية الحسابات.
وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على “تويتر”: “رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإيجاد حلول لقضيتهم من داخل اليمن ممكن أن تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم”.
وأضاف الرميحي، أن “قطر تدعو الحكومة اليمنية إلى تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى”.
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