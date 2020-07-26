الإمارات تحذر من “خطر كبير” يهدد سيادة العرب في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من “خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة”، مشيرا إلى “أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي”.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي”.

​وكان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن “العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب”.