عائلة الحسنات تكشف تفاصيل إعتقال ابنها الداعية محمود في السودان

كشفت عائلة الحسنات في فلسطين تفاصيل إعتقال إبنها في السودان والذي أعتقل يوم أمس السبت من منزله .

وقالت العائلة في بيان مقتضب نشر شقيقه نسخة عنه بأن السلطات السودانية اعتقلت ابنها من داخل منزله ولا يوجد أي علاقة له في المظاهرات التي حصلت لا من قريب ولا من بعيد في السودان , موضحة بحسب وكالة غزة الاخبارية، طريقة الإعتقال بأنه بعد خروج الناس من المسجد الذي يعمل فيه إماماً بدأت مظاهرة وقد خرج الناس فيها والشيخ الداعية محمود الحسنات لم يشارك فيها بل انتهى من الصلاة وتوجه إلى المنزل ليتفاجاً بعد يوم واحد بإستدعائه وإعتقاله .

وأضافت العائلة بأن ابنها ما زال محتجز حتى الأن للتحقيق , مطالبة الجهات المعنية والمختصة في السودان بالإفراج الفوري عن ابنها والذي لم يرتكب أي جرم سوى أنه يعمل خطيباً وداعياً إسلامياً ولا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بأي مظاهرات ولم يشارك فيها .

Advertisements

وكانت السلطات السودانية اعتقلت الداعية محمود الحسنات في السودان بزعم مشاركته في مظاهرة ضد الحكومة السودانية هذا ما نفاه مقربون قائلين بأن الشيخ صلى الجمعة في المسجد ومن ثم توجه إلى البيت ولا يوجد له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأن مظاهرات وهو يعمل خطيباً ويقدم الدروس الدعوية .