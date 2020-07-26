سوداني يحول إلى حساب بنكي مبلغ «مليار و 700 ألف» جنيه بالخطأ ويطلق مناشدة باحثاً عن صاحبه

حول شاب سوداني مبلغ (1,700,000) جنيه، منذ الخميس الماضي الموافق 23 يوليو، عن طريق الخطأ إلى حساب سيدة ببنك الخرطوم، وأطلق مناشدة باحثاً عنها، والتي ربما تكون غافلة عنه.

Advertisements

و نشر صاحب التحويل معلومات الحساب المرسل إليه، على كبرى قروبات السودانيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب صحيفة السوداني، مناشدا مساعدته في الوصول إلى صاحبة الحساب لإعادة المبلغ.

و كتب “ابراهيم عثمان” السلام عليكم ورحمة الله، نزلنا عن طريق الخطأ مبلغ وقدره 1700000جنيه في حساب بإسم إيناس محمد احمد ابراهيم، ولم نتمكن من الوصول إليها نرجو منها او من يتوصل إليها التواصل معنا، « واضعاً أرقام هواتفه وصورة إشعار التحويل».

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)