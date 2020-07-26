عاجل.. أول صورة للقبض على الداعية الفلسطيني محمود الحسنات

الأحد 26 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ضبطت السلطات السودانية مساء يوم السبت الداعية الفلسطيني محمود الحسنات في السودان، وهو من سكان قطاع غزة.



واتُهِم الداعية الفلسطيني محمود الحسنات بمشاركته الجمعة الماضية في مواكب “جمعة الغضب” المنددة بالتعديلات القانونية الأخيرة.

و يعمل الحسنات خطيباً لمسجد الشيخ محمد عبدالكريم بالخرطوم، و يقيم في السودان منذ أكثر من 3 سنوات.

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و وفق «وكالة غزة الآن» أن قوات أمنية سودانية قد اعتقلت 3 أجانب على أراضيها لمشاركتهم في مظاهرات في السودان، وكان الفلسطيني الحسنات من بين 3 آخرين من أندونيسيا واليمن.