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الأحد 26 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ضبطت السلطات السودانية مساء يوم السبت الداعية الفلسطيني محمود الحسنات في السودان، وهو من سكان قطاع غزة.
واتُهِم الداعية الفلسطيني محمود الحسنات بمشاركته الجمعة الماضية في مواكب “جمعة الغضب” المنددة بالتعديلات القانونية الأخيرة.
و يعمل الحسنات خطيباً لمسجد الشيخ محمد عبدالكريم بالخرطوم، و يقيم في السودان منذ أكثر من 3 سنوات.
و وفق «وكالة غزة الآن» أن قوات أمنية سودانية قد اعتقلت 3 أجانب على أراضيها لمشاركتهم في مظاهرات في السودان، وكان الفلسطيني الحسنات من بين 3 آخرين من أندونيسيا واليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول صورة للقبض على الداعية الفلسطيني محمود الحسنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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