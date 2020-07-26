عاجل.. قرار من الداخلية بشأن جوازات السودانيين من أصول أجنبية

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الأحد 26 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله قراراً السبت، بحظر «مؤقت بغرض المراجعة» للأرقام الوطنية.
ووقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس منذ يناير 2014م وحتى الـ11من أبريل 2019م، ووقف كافة المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة.
ونوهت «الداخلية» على من يشملهم القرار مراجعة الإدارة العامة للسجل المدني “دائرة الهوية والتسجيل” اعتباراً من الخميس الـ13 من أغسطس 2020م.
أما المتواجدين خارج السودان عليهم مراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل إقامتهم.
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