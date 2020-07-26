شاهد بالفيديو.. فاتنات أوروبيات يرقصن ويرددن مع مواطن سوداني بأوروبا الأغنية الشهيرة “نركب الكركابة” ومتابعون: (من أبرز فوائد السمبك)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو حصد آلاف الاعجابات والمشاهدات بعد نشره على عدد من الصفحات الاسفيرية.

وبحسب رصد ومتابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أظهر المقطع مواطن سوداني مقيم بإحدى الدول الأوروبية التي لم يتم تجديدها وهو راكب سيارة وبجواره فتاتين أوروبيتين.

واستغل الشاب السوداني تطبيق “تيك توك” ليقوم بالترديد مع أحد الفنانين السودانيين الشاب الأغنية الضجة والشهيرة هذه الأيام “الدنيا ما دوامة” والتي اشتهرت بمقطع فيها يقول “بنركب الكركابة”.

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ولعل أبرز ما لفت متداولوا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ترديد الفاتنتين الأوروبيتين ورقصهما مع الشاب خلال المقطع ما يؤكد حرصهما على حفظ لأغنية التي وجدت رواجاً كبيراً.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد تصدر تعليق يقول فيه أصحابه (من أبرز فوائد السمبك) قائمة أكثر التعليقات حصولاً على تفاعلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)