شاهد.. شقيقة لوشي تشعل الحرب داخل السوشيال ميديا وترد على مهاجميها ومنتقديها بمقطع فيديو مُهين ومستفز

قامت نجمة السوشيال ميديا السودانية خنساء المبارك بالرد على مهاجميها ومنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بطريقة وصفها البعض بالمهينة والمستفزة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن خنساء الشهيرة على السوشيال ميديا باسم “نوسي” كانت قد خرجت بتدوينة قبل أيام أثارت بها موجة من الغضب على كواقع التواصل الاجتماعي, قالت فيها (انا ندمانه اني جيت سودانيه وبتأسف لي نفسي على سودنتي دي).

وختمتها بجملة أشعلت النيران على مواقع التواصل حينما كتبت: (وتفووووووووووووووووووووووووووووووووووو على السودان).

https://web.facebook.com/noosy.almobarak/videos/1997124967086948/

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وبعد يوم واحد من نشر التدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ضجت السوشيال ميديا بتعليقات منتقدة ومهاجمة للشقيقة الصغرى للإعلامية الشهيرة لوشي المبارك.

ووفقاً لرصد محررة موقع النيلين فقد جاءت ردة فعل نوسي على الهجوم الذي تعرضت له قوية جداً, حيث سخرت من مهاجميها عبر تدوينة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث أرفقت في تدوينتها الجديدة مقطع فيديو صغير جداً لفنان يردد عبارة “جر” وهو لفظ يستخدم لإخافة الكلاب وصرفها حسبما فسر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عليه (للبنبزوني وببعتو لي طلبات صداقة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)