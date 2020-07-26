وزير الداخلية يُصدر قراراً بوقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية

أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله قراراً “السبت” الـ25 من يوليو، بحظر “مؤقت لأغراض المراجعة” للأرقام الوطنية ووقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ يناير ٢٠١٤م وحتى الـ11من أبريل ٢٠١٩م، ووقف كافة المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة.

على من يشملهم القرار مراجعة الإدارة العامة للسجل المدني “دائرة الهوية والتسجيل” إعتباراً من الخميس الـ13 من أغسطس ٢٠٢٠م، أما المتواجدين خارج السودان عليهم مراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل إقامتهم. وذلك طبقا لما ورد على صفحة وزارة الداخلية على فيس بوك.

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الخرطوم : ( أخبار الخليج 365 )