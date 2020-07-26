لجنة الأجاويد الصلح بين الرزيقات والفلاتة بات قريبا

أكد رئيس لجنة الأجاويد للصلح بين قبيلتى الرزيقات والفلاتة بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفورالناظرالتوم الهادى عيسي دبكة بأن مجريات التفاوض بين القبيلتين قطعت شوطا كبيرا ولم يتبق الا القليل.

وأشاد دبكة بحسب ( سونا) بالروح الطيبة والرغبة الأكيدة من الجانبين للتوصل الى سلام يطوى صفحات الحرب والخصومة كاشفا عن بشريات خلال الساعات القادمة. ووجدت مجريات الصلح إسنادا كبيرا من القيادات الأهلية بجنوب دارفور والمركز وقال أن وفدا من أبناء الولاية بالخرطوم سيصل الى نيالا لدعم وتعزيز جهود الصلح تحت مبادرة أطلقو عليها ” قوتنا فى وحدتنا” بقيادة محمد زين زكريا حامد الذي قال لعدد من الصحفيين إن قدومهم للولاية يأتى لمؤازرة طرفى التفاوض ودعم السلام الاجتماعى بالولاية بما يملكون من جهد وعلاقات وتابع ” عندما جئنا وجدنا الفلاتة والرزيقات فى محل إقامة واحدة وهم يتحاورون لتجاوز الخلاف ونحن اوصلنا لهم صوتنا ورأينا” وبعث محمد زين برسالة لاهل دارفور بنبذ الاحتراب واعلاء قيمة الاخاء وعدم تخريب البلاد بايديهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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