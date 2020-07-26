الامة ينفي رفض رئيسه مقابلة حمدوك

اكد حزب الامة القومي متانة العلاقة التي تربط بينه ورئيس وزراء الفترة الانتقالية دكتورعبدالله حمدوك و نفى الحزب ان يكون سعي لممارسة اي ضغوط علي رئيس الوزراء على خلفية اختيار الولاة المدنيين في البلاد

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وأشارالفريق صديق محمدإسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي الى متانة العلاقة بين الحزب ومعالي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأنها قائمة على التقدير والإحترام المتبادل.

ونفي بحسب وكالة السودان للانباء (سونا ) تقارير زعمت ان رئيس حزب الأمة رفض مقابلة د حمدوك “أن هذا الحديث عار من الصحة” و اضاف ان رئيس الوزراء لا يتلق أية تعليمات ولا يتعرض لضغوط من قبل حزب الأمة كما يدعي البعض بل يبدي تعاونا مع الحزب لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية.

و جدد التزام الحزب بدعم رئيس الوزراء حمدوك لإنجاح ولايته ومسؤوليته في إدارة الفترة الانتقالية والعمل على إنجاح اجهزة الفترة الانتقالية كافة لإحداث التحول الديمقراطي المنشود.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )