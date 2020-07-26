الامة ينفي رفض رئيسه مقابلة حمدوك

التاريخ: 25-يوليو-2020
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اكد حزب الامة القومي متانة العلاقة التي تربط بينه ورئيس وزراء الفترة الانتقالية دكتورعبدالله حمدوك و نفى الحزب ان يكون سعي لممارسة اي ضغوط علي رئيس الوزراء على خلفية اختيار الولاة المدنيين في البلاد
وأشارالفريق صديق محمدإسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي الى متانة العلاقة بين الحزب ومعالي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأنها قائمة على التقدير والإحترام المتبادل.
ونفي بحسب وكالة السودان للانباء (سونا ) تقارير زعمت ان رئيس حزب الأمة رفض مقابلة د حمدوك “أن هذا الحديث عار من الصحة” و اضاف ان رئيس الوزراء لا يتلق أية تعليمات ولا يتعرض لضغوط من قبل حزب الأمة كما يدعي البعض بل يبدي تعاونا مع الحزب لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية.
و جدد التزام الحزب بدعم رئيس الوزراء حمدوك لإنجاح ولايته ومسؤوليته في إدارة الفترة الانتقالية والعمل على إنجاح اجهزة الفترة الانتقالية كافة لإحداث التحول الديمقراطي المنشود.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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