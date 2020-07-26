الدعم السريع ينشئ مركزين للتدريب المهني بالمجلد والفولة

إمتدح سياسيون جهود الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى في تقديم العون وإنشاء المرافق الخدمية في بعض ولايات السودان لاسيما الولايات المتأثرة بإفرازات الحرب والنزوح.

وقال المهندس محمود إدريس تيراب الخبير والناشط السياسي وفقصحيفة أخر لحظة ان إعلان دقلو عن إنشاء مركزين للتدريب المهني في كل من الفولة والمجلد بولاية غرب كردفان يعزز من تمكين الشباب ويسهم في تدريب وتنمية قدراتهم الحرفية في مختلف مجالات الحياة مؤكدا ان مثل هذه المشروعات تخدم بصورة مباشرة قطاع الشباب باعتباره الفئة المهمة التي تعول عليها الدولة في عملية البناء والاعمار.

وأوضح تيراب ان الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك لم تهتم بشريحة الشباب وإنشغلت عنهم بالمحاصصات الحزبية والصراع حول المواقع والمناصب مشيرا الي الوعود التي كان قد قطعها رئيس الوزراء إبان توليه منصبه والتي إلتزم فيها برعاية مشروعات الشباب ودعم برامج تشغيل الخريجين إلا أن كل ذلك لم يحدث، الأمر الذي خلق فراغاََ كبيرا وسط الشباب داعياً الحكومة للالتفات الي هذه الشريحة والإهتمام بقضاياها حتى تنخرط بفاعلية في تنمية وبناء الوطن.

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من جانبه قال الأستاذ محمد عوض حماد قناوي الأمين السياسي لحزب الوطن ان ثورة ديسمبر المجيدة نجحت بفضل تضحيات الشباب وصمودهم في وجه صلف وغرور النظام البائد لذلك لابد للحكومة الانتقالية من إعطاء قضاياهم أولوية في سياساتها وبرامجها

مؤكدا ان العمل الذي قام به الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في ولاية غرب كردفان وبعض الولايات الأخرى يخدم بالدرجة الأولى شريحة الشباب خاصة وان مراكز التدريب المهني تمثل وعاء تعليمياََ يستفيد منه كل الشباب ويتيح لهم فرص التمكين المهني والاجتماعي مؤكدا أهمية إنشاء مثل هذه المراكز في كل ولايات السودان وذلك للمساهمة في تفجير الطاقات الكامنة لدى الشباب وتوجيهها نحو بناء الأوطان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)