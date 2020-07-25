منظمة سيدارى: إثيوبيا تستهلك أكثر من حصتى مصر والسودان فى المياه

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السبت 25 يوليه 2020
قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية لمنظمة سيداري، إنه في الكثير من الأحيان نسمع أن أثيوبيا لا ترغب في اتفاق ملزم، بل ترغب في اتفاق استرشادي، وهذا أمر شديد الغرابة، وما يحدث هو مراوغة وقد تكون مخاطبة للمجتمع الإثيوبي من الداخل، مشيرا إلى أن الثقة تندعم يوم بعد الأخر، وهناك قوى دولية تدخلت لإيجاد حل لهذا الأمر، وهناك توصيات بعد إتخاذ أي إجراءات أحادية لكن إثيوبيا تفعل ما تريد.
وأضاف في مداخلة بإحدى الفضائيات المصرية، أنه يجب على الاتحاد الإفريقي أن يطلع لمسئولياته فيما يتعلق بسد النهضة، وأن هناك أكثر من مسار، ولم تنحصر المسارات كلها في الاتحاد الإفريقي، وهناك مسار مجلس الأمن وهو مازال متاحا حتى الآن.
وأوضح أن إثيوبيا تنظر إلى المياه التي تسير في النهر ولا تنظر للمياه الموجودة في حوض نهر النيل نفسه، وهي كميات هائلة من المياه، وتقع في أراضيهم، ولديهم 11 حوضا، بالإضافة إلى أنها أكبر دولة بها ثروة حيوانية في إفريقيا، وتضم مراعى بكميات هائلة، وتستهلك مياه بكميات كبير للغاية من تلك الأحواض، وهى تستهلك مياه بسبب المراعي تفوق حصتي مصر والسودان من المياه.
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