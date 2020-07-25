مدير الشرطة يقف على عمل الإدارة العامة للجوازات و الهجرة

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تفقد الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة صباح السبت دائرة الاجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بمقرها بالخرطوم وكان في استقباله اللواء شرطة عبد الله ابو سن مدير الدائرة ورؤساء الإدارات. وواوضح المكتب الصحفي للشرطة وفق ( سونا ) ان مدير عام قوات الشرطة استمع الي شرح تفصيلي من مدير الدائرة عن سير العمل وفق خطط الادارة العامة للجوازات والهجرة واحصائيات عن عدد المعاملات التي تتم لصالح طالبي الخدمة وقال المكتب ان مدير الشرطة قدم تنويرا للعاملين ووجه بعدد من القرارات والموجهات التي تهدف الي تجويد وتطوير العمل بما يحقق المصلحة العامة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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