القبض على أجانب شاركوا في احتجاجات الجمعة

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عن إلقاء القبض على (5) أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس “الجمعة”.

وبحسب تغريدة اليوم “السبت” لوزارة الداخلية على حسابها بـ”تويتر” وفق صحيفة السوداني، تم اتخاذ إجراءات قانونية في مُواجهتهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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