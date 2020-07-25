خبراء : أموال القومة للسودان لم توظف بالصورة الصحيحة

التاريخ: 25-يوليو-2020
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اكد المحلل السياسي د. ابراهيم الكباشي ان اموال القومة للسودان لم يتم توظيفها بالصورة الصحيحة ، وقال الكباشي ان الاموال بحسب ماورد من المصادر وفق صحيفة أخر لحظة انها موجودة في الارصدة بالبنوك دون الكشف عن الارقام.
واشار المحلل السياسي الي انه لم يتم الحديث حتي الان عن اموال القومة للسودان مثل ماتم الحديث حول اموال الكورونا ودعم اصدقاء السودان والدعومات وغيرها ،
لذا من الضروري لحكومة حمدوك ان تعمل علي كيفية توظيفها بالصورة المطلوبة ، وخصوصا انه لاتوجد تصريحات واضحة بهذا الخصوص ولا عن الارقام الموجودة داخل ارصدة البنوك .
واضاف الكباشي التحدي الاكبر ان يتم وضع اموال القومة للسودان في مشاريع ، وتساءل الكباشي اين هي اموال القومة للسودان وماهو حجمها حتي وان تم استخدامها استخداما سالبا ، وماهو متاح من معلومات حولها يوحي بان الاموال مجمدة كما ذكرت انفا .
وطالب الكباشي الجهات المعنية بالكشف عن ارصدة القومة للسودان وتمليك المعلومات الكاملة بشفافية ودقة ويرى الكباشي انه آن الاوان لكشف ماهو مستور وازالة الرؤية الضبابية وكشف سياسيات تعتيم الحقائق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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