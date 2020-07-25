اتحاد الكرة يوجه : بإخضاع الاعلاميين لفحص كورونا

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة وجه المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات بإجراء الفحص الطبي لفايروس كوفيد 19، للاعلاميين الميدانيين الذين يحرصوا على تغطية المباريات عقب الفراغ من فحوصات الأندية والحكام، والتي ستشمل المراقبين أيضاً. Advertisements وذكر باني وفق ( سونا ) ان الفحص سيتم عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سلامة الجميع قبل إنطلاقة المنافسات القومية، التي ستستكمل منتصف أغسطس القادم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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