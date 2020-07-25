السودان: بيان الاتحاد الأفريقي حول سد “النهضة” متوازن ومقبول

وصفت وزارة الري والموارد المائية، بيان الاتحاد الأفريقي الأخير، حول القمة المصغرة للاتحاد، بشأن سد النهضة بالمتوازن وقالت الوزارة، إن البيان جاء متوافقاً مع ما طرحه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بشأن التوصل الى اتفاق عادل وملزم قانوناً بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وكان بيان الاتحاد الأفريقي، قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية كما رحّب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنياً ومالياً لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل. وشدد البيان مجدداً على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اي إجراءات أحادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

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وقال بيان الاتحاد الأفريقي، إن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وصرح متحدث باسم وفد التفاوض السوداني بحسب صحيفة السوداني بأن البيان متوازن ومقبول في مجمله، وان السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

وأثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الأفريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف، ودعا المتحدث لمنح الخبراء دوراً أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مُرضٍ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)