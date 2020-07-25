والي الشمالية « آمال عز الدين » تكشف عن ملابسات « صورة لها » أثارت جدلاً واسعاً

كشفت والي الولاية الشمالية المكلف د. آمال محمد عز الدين، عن ملابسات ظهورها في صورة أثارت جدلاً، تبدو في خلفيتها صورة مكبرة للرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت آمال في تسجيل صوتي وفق صحيفة ( السوداني) اليوم السبت، أن مناسبة الصورة كانت ابان توليها عمادة الدراسات العليا بجامعة دنقلا ذهبت وقتها لتقديم دعوة لقنصلية النيجر لحضور تخريج طلاب من مواطنيهم حضّرُوا دراسات عليا بالجامعة.

وعقبها تم التقاط صورة مع القنصل بمكتبه الذي ظهر على جداره صورة للرئيس البشير بجانب صورة لرئيس بلادهم وكانت الصورة قد لاقت جدلاً كثيفا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما شكك في إنتمائها لحزب المؤتمر الوطني.

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يُذكر أن تسمية «آمال عز الدين» والياً للولاية الشمالية قد لاقى تبايناً في الآراء حولها، بينما رحبت قوى الحرية والتغيير بالولاية في بيان لها باختيارها.

من جهته تحفظ تجمع المهنيين بالولاية، على اختيارها واصفا في بيان له الطريقة التي تم بها إختيار والي الشمالية بـ « الضبابية وعدم الشفافية واعتمد على المحاصصات الحزبية السمجة» ويُشار إلى أن هذا المنصب، يُعد أول منصب تتولاه امرأة في تاريخ الولاية الشمالية الحديث.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )