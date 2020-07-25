ولاة الولايات المدنيين يؤدون القسم بالاثنين

التاريخ: 25-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يؤدي ولاة الولايات المدنيين، مراسم القسم بعد غد الاثنين بالقصر الجمهوري وأفاد تعميم صحفي لمجلس الوزراء اليوم السبت بحسب صحيفة السوداني، بأن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك سيلتقي فى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأحد، ولاة الولايات المدنيين لاستعراض موجهات العمل ومهام إكمال أجهزة الحكم المدني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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