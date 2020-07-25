اصابات جديدة بكورونا وتسجيل حالتي وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة

ولاية الخرطوم 30 إصابة

والجزيرة 3 اصابات

والنيل الابيض 12 اصابة

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والشمالية 16 اصابة

ونهر النيل 21 اصابة

والبحر الاحمر اصابة واحدة

اما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في كل من نهر النيل والبحر الاحمر

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365 ) ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 11385 اصابة متضمنة 717 حالة وفاة

واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 8129 اصابة تليها 1076 اصابة ولاية الجزيرة

ثم 261 اصابة ولاية القضارف و 197 اصابة ولاية سنار و177 اصابة النيل الأبيض و 255 اصابة البحر الاحمر

واشارت الوزارة الي تماثل 35 حالة للشفاة منها 12 حالة في الخرطوم و8 حالات في الجزيرة و11 حالة في نهر النيل وحالة واحدة في غرب دارفور و3 حالات في البحر الاحمر ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 5890 حالة

الخرطوم( أخبار الخليج 365 )