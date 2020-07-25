بالصورة:ناشطون لرئيس الوزراء السوداني ياربي يقدر يطلعا بعد ماوحلت خلاص

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الأجتماعي صورة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وهو يقف متمحننا بجانب سيارته التي شارفت علي الوحل باحثا عن طريقة تمكنه النهوض بالسودان وعدم تخييب ظن الشباب الذين ضحو بأرواحهم فداء للوطن .

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وبحسب متابعات( أخبار الخليج 365) فقد تم تشبه صورة حمدوك ووقفته التي وصفها البعض بانها وقفه تدل علي الثقه بالنفس والقدرة علي تجاوز العقبات والمحن التي تلحق به،كما وجدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل بعض الناشطون الذين زكرو بانهم سوف يقفون خلف رئيس الوزراء حتي يتمكن من الخروج من ذلك (الوحل) والعبور بالسودان الي بره الأمان وعودة الحياة لطبيعتها.

ومن جانبهم انتقد البعض الاخر صورة رئيس الوزراء ووصفوه بعدم قدرته علي اخراج البلاد من الوضع الذي اصبحت عليه الأن،الأمر الذي جعل الناشطون يدخلون في جدال فيما بينهم عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)