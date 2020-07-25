سهير عبدالرحيم تكتب: امتحانات كوبر

جاء في الأخبار أن أحد عشر نزيلاً من نزلاء سجن كوبر الموقوفين والمحكومين في اتهامات متعددة قد جلسوا لامتحانات مرحلة الأساس هذا العام ، حيث تم إخضاعهم لامتحانات مرحلة الاساس في قاعة كبرى داخل السجن و بواسطة معلمين من وزارة التربية والتعليم.

إدارة السجن قالت ان مواصلة التعليم حق مكفول للجميع و ان هنالك فصولاً لمحو الأمية .

المثير للدهشة لماذا لم يلتحق الرئيس المخلوع و العصابة التي معه بتلك الامتحانات ، علي عثمان و عبدالرحيم والسنوسي ونافع والحاج ساطور وعلي الحاج وعوض الجاز لماذا لم ينقلوا الى فصول محو الأمية او على احسن الاحوال لماذا لم يجلسوا لامتحانات الأساس …!!

أنا لا اسخر ولكني اتوقع ان يتم إخضاعهم لامتحان مرحلة الاساس بأسئلة خاصة، ولتكن أسئلة التربية الإسلامية (القرآن الكريم) :

السؤال الأول :

أذكر الآية التي حرم الله فيها قتل النفس إلا بالحق ؟

السؤال الثاني :

اذكر الآيات التي ورد فيها تحريم الربا والافساد في الارض واهلاك الحرث والنسل ؟

مادة الفقه والعقيدة :

السؤال الاول:

ما حكم قتل ٢٨ ضابطاً في نهار رمضان ودفن سبعة منهم وهم أحياء ؟

السؤال الثاني :

ما حكم الخروج على الحاكم (مثال) انقلاب ١٩٨٩؟

السؤال الثالث :

ما حكم استغلال النفوذ والمضاربة في العملة والغش؟

مادة الرياضيات ؟

السؤال الأول :

ماهو الناتج من طرح مساحة السودان قبل ١٩٨٩ وبعد انفصال الجنوب ؟

السؤال الثاني :

أوجد حاصل جمع مثلث حلايب و شلاتين وابو رمادة والفشقة وأبيي ؟

السؤال الثالث :

بالاستعانة بالرموز ادناه اكتب المعادلة الرياضية (وداد – ود المأمون – عبد الله البشير – الشايقي )

مادة التاريخ :

السؤال الاول :

أ/ اذكر اسم الديكتاتور الذي حكم السودان لأطول فترة منذ الاستقلال و كان ينوي التجديد مرة اخرى ؟

ب/ ما اسم الرئيس السوداني الذي اعترف بقتل عشرة الاف من ابناء وطنه ؟

ج/ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

من القائل اذهب الى القصر رئيساً و سأذهب الى السجن حبيساً ؟

أ/ قوش

ب/ المهدي

ج/ الترابي

مادة اللغة العربية :

أ/ أدخل الكلمة في جملة مفيدة :

(اللمبي)

ب/ استخرج الكلمة الشاذة :

الفساد -الارهاب – الاسلام السياسي – الكيزان – ثورة ١٩ ديسمبر

ج/ أعرب الجملة الآتية :

قميص ميسي

مادة الجغرافيا :

السؤال الاول :

أ/اذا طرحنا أراضي علي كرتي ووداد. وهند وعبدالباسط حمزة من مجموع مساحة ولاية الخرطوم كم المتبقي من المساحة ؟

ب/على الخريطة اوجد اماكن استخراج الذهب واماكن انتشار قوات الدعم السريع ؟

اللغة الانجليزية :

استخرج ال past من العبارة :

علمناكم أكل الهوت دوق

خارج السور :

صدقوني ح يسقطوا

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صحيفة الانتباهة