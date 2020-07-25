جمال سالم يفاجيء الجميع ويصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وصل الخرطوم عصر اليوم الحارس جمال سالم وشارك في مران الهلال وكان سالم قد دفع بشكوى وطالب بحقوقه من الهلال.
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